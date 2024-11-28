Российские удары возмездия заставили «Укрэнерго» отключить свет на 16 часов по всей стране
«Укрэнерго» вводило отключение электричества по всей стране на 16 часов
На Украине 28 ноября вводили четыре очереди отключения света. «Укрэнерго» предупредило местных жителей об этом, заявив, что причина временного усиления ограничений кроется в повреждении энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ. Власти Киева также попросили людей экономить потребление электроэнергии, когда свет всё же появится.
«Пожалуйста, когда свет появляется по графику – потребляйте электроэнергию бережливо», — попросили в «Укренерго».
Использование операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает отсутствие света до четырёх часов в сутки, две очереди — восемь часов, три — 12 часов, четыре — 16 часов.
Напомним, сегодня Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам, затянув энергетическую удавку на шее Киева в преддверии зимы. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области. В Херсонской области местные жители сняли крылатую ракету, которая летела к цели. А в Одессе очевидцы засняли дым, поднимающийся с места удара. В нескольких областях Украины «Укрэнерго» срочно ввело экстренные отключения света.