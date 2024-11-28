Российские удары возмездия заставили «Укрэнерго» отключить свет на 16 часов по всей стране

На Украине 28 ноября вводили четыре очереди отключения света. «Укрэнерго» предупредило местных жителей об этом, заявив, что причина временного усиления ограничений кроется в повреждении энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ. Власти Киева также попросили людей экономить потребление электроэнергии, когда свет всё же появится.

«Пожалуйста, когда свет появляется по графику – потребляйте электроэнергию бережливо», — попросили в «Укренерго».

Использование операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает отсутствие света до четырёх часов в сутки, две очереди — восемь часов, три — 12 часов, четыре — 16 часов.