Вашингтон выделит Украине новый многомиллионный пакет военной помощи
Reuters: США направят Украине военную помощь на $725 млн
Администрация президента США Джо Байдена готовит очередной пакет военной помощи для Украины на сумму $725 млн, сообщает агентство Reuters.
Как уточнил источник агентства среди американских должностных лиц, в поставки войдут беспилотники, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые вооружения, мины и боеприпасы для систем HIMARS. Всё вооружение будет передано Киеву через механизм PDA, то есть напрямую со складов американской армии. При этом содержание и размер пакета могут измениться перед окончательным подписанием Джо Байденом, подчёркивает издание.
Тем временем стало известно, что в Конгрессе США хотят обязать Трампа запрашивать военную помощь для Украины. Сообщается, что некоторые конгрессмены планируют внести военную поддержку Незалежной в обязательный оборонный бюджет Америки, чтобы приход республиканца к власти не обрезал финансирование киевской военной машины.
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