Вашингтон выделит Украине новый многомиллионный пакет военной помощи

Как уточнил источник агентства среди американских должностных лиц, в поставки войдут беспилотники, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые вооружения, мины и боеприпасы для систем HIMARS. Всё вооружение будет передано Киеву через механизм PDA, то есть напрямую со складов американской армии. При этом содержание и размер пакета могут измениться перед окончательным подписанием Джо Байденом, подчёркивает издание.