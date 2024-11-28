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28 ноября, 00:49

Вашингтон выделит Украине новый многомиллионный пакет военной помощи

Reuters: США направят Украине военную помощь на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена готовит очередной пакет военной помощи для Украины на сумму $725 млн, сообщает агентство Reuters.

Как уточнил источник агентства среди американских должностных лиц, в поставки войдут беспилотники, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые вооружения, мины и боеприпасы для систем HIMARS. Всё вооружение будет передано Киеву через механизм PDA, то есть напрямую со складов американской армии. При этом содержание и размер пакета могут измениться перед окончательным подписанием Джо Байденом, подчёркивает издание.

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Тем временем стало известно, что в Конгрессе США хотят обязать Трампа запрашивать военную помощь для Украины. Сообщается, что некоторые конгрессмены планируют внести военную поддержку Незалежной в обязательный оборонный бюджет Америки, чтобы приход республиканца к власти не обрезал финансирование киевской военной машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Цейко
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