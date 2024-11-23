В Конгрессе США хотят обязать Трампа запрашивать военную помощь для Украины

Некоторые конгрессмены в США планируют внести военную поддержку Украины в обязательный оборонный бюджет Америки, чтобы приход Дональда Трампа к власти не обрезал финансирование киевской военной машины. Об этом сообщает газета The Hill.

Издание отметило, что данная мера обеспечит Украине долгосрочную поддержку. По заявлениям парламентария, демократа Ричарда Блюменталя, финансы помогут Киеву занять лучшую позицию при переговорах с Москвой.

«Если будут переговоры, как сказал избранный президент Трамп, то Украина должна быть в сильной позиции благодаря достижениям на поле боя, а также за счёт поддержки в Конгрессе», — заявил сенатор.

Сообщается, что если закон примут, то американский президент будет вынужден регулярно обращаться в конгресс с просьбой направить поддержку. Политики хотят успеть провернуть авантюру до инаугурации Трампа в январе. Неизвестно, поддержит ли инициативу спикер Палаты республиканец Майк Джонсон.