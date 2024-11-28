Европарламент призвал принять 15-й пакет санкций против России
Депутаты Европейского парламента в своей резолюции, направленной на поддержку Украины, намерены призвать страны ЕС к принятию нового, 15-го по счету, санкционного пакета против России. В документе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится о необходимости расширения ограничений на металлургический, атомный, химический и банковский сектора.
«Европарламент обращается к Совету ЕС с призывом к введению дополнительных санкций против ключевых секторов экономики России, включая металлургию, атомную энергетику, химию, сельское хозяйство и банковскую сферу, а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля», — отмечается в резолюции.
Также подчеркивается важность введения полного эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Депутаты предлагают пересмотреть срок действия действующих санкций, увеличив его с текущих шести месяцев до более стратегических трех лет.
Голосование по данной резолюции состоится в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Следует отметить, что резолюции Европарламента по вопросам внешней политики носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения как институтами ЕС, так и государствами-членами. Авторами этого антироссийского документа стали партии, традиционно поддерживающие политику председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая недавно назначенного еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Kandinsky 3.1 / Life.ru