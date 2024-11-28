Европарламент призвал принять 15-й пакет санкций против России

Депутаты Европейского парламента в своей резолюции, направленной на поддержку Украины, намерены призвать страны ЕС к принятию нового, 15-го по счету, санкционного пакета против России. В документе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится о необходимости расширения ограничений на металлургический, атомный, химический и банковский сектора.

«Европарламент обращается к Совету ЕС с призывом к введению дополнительных санкций против ключевых секторов экономики России, включая металлургию, атомную энергетику, химию, сельское хозяйство и банковскую сферу, а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля», — отмечается в резолюции.

Также подчеркивается важность введения полного эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Депутаты предлагают пересмотреть срок действия действующих санкций, увеличив его с текущих шести месяцев до более стратегических трех лет.