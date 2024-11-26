Россия ввела санкции против 30 британцев, включая зампремьера и трёх министров

Москва в ответ на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 подданных Соединённого королевства. В частности, в список попали заместитель премьер-министра, а также руководители МВД, Минюста и Минфина Британии.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», — говорится в публикации ведомства.