«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 16:51

Россия ввела санкции против 30 британцев, включая зампремьера и трёх министров

Москва в ответ на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 подданных Соединённого королевства. В частности, в список попали заместитель премьер-министра, а также руководители МВД, Минюста и Минфина Британии.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», — говорится в публикации ведомства.

Посол Британии вышел из здания МИД РФ и послал журналистов куда подальше
Посол Британии вышел из здания МИД РФ и послал журналистов куда подальше

Ранее Life.ru рассказывал, что британского посла в Москве Найджела Кейси вызвали на ковёр в российский МИД. Основанием для вызова стала шпионская деятельность одного дипломатов королевства.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великобритания
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar