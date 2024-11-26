Посол Британии вышел из здания МИД РФ и послал журналистов куда подальше

Британский посол Найджел Кейси велел «проваливать» корреспонденту RT . Это случилось, когда дипломат выходил из здания МИД РФ в Москве.

Российский журналист задал ему вопросы о разрешении Лондона бить британским дальнобойным оружием по РФ и о том, почему власти королевства эскалируют конфликт на Украине. Внятных ответов, как видно на записи, корреспондент не получил.