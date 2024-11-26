Посол Британии вышел из здания МИД РФ и послал журналистов куда подальше
Посол Британии Кейси проигнорировал вопросы журналиста RT и велел «проваливать»
Британский посол Найджел Кейси велел «проваливать» корреспонденту RT. Это случилось, когда дипломат выходил из здания МИД РФ в Москве.
Британский посол не смог проявить дипломатичность в отношении корреспондента RT. Обложка © Telegram / RT на русском
Российский журналист задал ему вопросы о разрешении Лондона бить британским дальнобойным оружием по РФ и о том, почему власти королевства эскалируют конфликт на Украине. Внятных ответов, как видно на записи, корреспондент не получил.
Напомним, сегодня посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД РФ. Причиной такого требования стала шпионская деятельность одного из сотрудников королевской дипломатической миссии.
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