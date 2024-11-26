Британский посол прибыл на ковёр в МИД РФ после разоблачения шпиона
Британский посол Кейси прибыл в МИД РФ, куда ранее был вызван
Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси приехал к зданию российского МИД, куда его вызвали из-за шпионской деятельности сотрудника дипмиссии Соединённого Королевства.
Прибывший посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ, а молча проследовал в здание ведомства на Смоленской площади.
Вызов посла на ковёр связано с разоблачением сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора, который был лишён аккредитации и объявлен персоной нон грата за разведывательно-подрывную работу. Шпиону дали две недели на отъезд.