Британский посол прибыл на ковёр в МИД РФ после разоблачения шпиона

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси приехал к зданию российского МИД, куда его вызвали из-за шпионской деятельности сотрудника дипмиссии Соединённого Королевства.

Прибывший посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ, а молча проследовал в здание ведомства на Смоленской площади.