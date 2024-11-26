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26 ноября, 12:37
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Британский посол прибыл на ковёр в МИД РФ после разоблачения шпиона

Британский посол Кейси прибыл в МИД РФ, куда ранее был вызван

Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Найджел Кейси. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси приехал к зданию российского МИД, куда его вызвали из-за шпионской деятельности сотрудника дипмиссии Соединённого Королевства.

Прибывший посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ, а молча проследовал в здание ведомства на Смоленской площади.

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Вызов посла на ковёр связано с разоблачением сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора, который был лишён аккредитации и объявлен персоной нон грата за разведывательно-подрывную работу. Шпиону дали две недели на отъезд.

Владимир Озеров
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