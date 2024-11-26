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26 ноября, 11:50

Британского дипломата-шпиона лишили аккредитации и дали 2 недели на отъезд из Москвы

ФСБ: Британский дипломат Прайор лишён аккредитации и высылается из РФ за шпионаж

Сотрудник посольства Британии в Москве Уилкс Прайор лишён аккредитации и объявлен персоной нон грата за разведывательно-подрывную работу. Ему дали две недели на отъезд, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы ФСБ.

«Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе этого года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», — рассказали в ЦОС ФСБ.

В ходе проверки выяснилось также, что дипломат указал о себе ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию. ФСБ предписала шпиону покинуть страну в течение двух недель.

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В сентябре ФСБ лишила аккредитации шестерых работников британского посольства в Москве за шпионаж и подрывную деятельность на территории нашей страны. В распоряжении российских спецслужб оказались документы, которые подтверждают факт координации британской стороной накаливания международной военно-политической обстановки в РФ и в СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия дипломатов Британии вышли далеко за рамки венских конвенций в попытках причинить ущерб российскому народу.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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