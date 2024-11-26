Британского дипломата-шпиона лишили аккредитации и дали 2 недели на отъезд из Москвы

Сотрудник посольства Британии в Москве Уилкс Прайор лишён аккредитации и объявлен персоной нон грата за разведывательно-подрывную работу. Ему дали две недели на отъезд, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы ФСБ.

«Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе этого года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», — рассказали в ЦОС ФСБ.

В ходе проверки выяснилось также, что дипломат указал о себе ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию. ФСБ предписала шпиону покинуть страну в течение двух недель.