МИД РФ вызвал канадского дипломата и передал ноту протеста из-за обвинений в адрес Москвы

Заместителя посла Канады в РФ вызвали в российский МИД. Москва передала ему ноту протеста из-за обвинений в якобы подготовке диверсий против стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.

«8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых «российских диверсиях» против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что последние события указывают на возможную подготовку серьёзной антироссийской провокации. Там подчеркнули, что ответственность за такие действия, если они будут осуществлены, например, «под чужим флагом», ляжет на те страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают недопустимые обвинения против России. Канадской стороне было заявлено, что любые враждебные действия не останутся без реакции, как это происходило ранее.