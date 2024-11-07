Путин объявил НАТО анахронизмом

Лидеры европейских стран до начала острых конфликтов в регионе не воспринимали Россию как угрозу, а к НАТО относились, как ко второсортной и не очень важной организации. США это понимали и решили действовать, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарной сессии «Валдая».

«Мне ещё до всех острых конфликтов сегодняшнего дня европейские лидеры говорили: «Чего они нас тобой пугают? Мы никаких угроз не видим». И в США это понимали. Почувствовали, что к НАТО относились, как ко второстепенной организации», — рассказал российский лидер.

При этом в Штатах понимали, что НАТО нужно сохранить, пояснил Путин. А самый эффективный способ сделать это — как следует напугать Европу и заставить её разорвать связи с Россией. Так США довели до государственного переворота в Незалежной и спровоцировали РФ на ответ.

«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жёсткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», — добавил Путин.