Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 17:12

Путин отказал Западу в праве превращать в норму неонацизм и массовый геноцид

Президент РФ Владимир Путин заявил, что либерализм на Западе полностью выродился и превратился в нетерпимость по отношению к любому альтернативному мнению. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий, что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выразился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения», — пояснил глава государства.

Путин предрёк человечеству ещё более сложное двадцатилетие
Путин предрёк человечеству ещё более сложное двадцатилетие

Также в своём выступлении Путин заявил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они». По словам президента, Москва не собирается никого учить, но хочет, чтобы её позицию уважали.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar