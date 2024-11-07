Путин отказал Западу в праве превращать в норму неонацизм и массовый геноцид
Президент РФ Владимир Путин заявил, что либерализм на Западе полностью выродился и превратился в нетерпимость по отношению к любому альтернативному мнению. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
«Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий, что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выразился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения», — пояснил глава государства.
Также в своём выступлении Путин заявил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они». По словам президента, Москва не собирается никого учить, но хочет, чтобы её позицию уважали.
Life.ru