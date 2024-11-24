МИД Сирии осудил решение США, одобривших удары западными ракетами по России
Сирийский МИД выступил с решительным осуждением политики Штатов, позволивших использовать американские баллистические ракеты большой дальности для ударов вглубь России с украинской территории. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства Сирии, опубликованного на официальной странице в соцсети.
«Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает враждебные действия, которые США развязывают против Российской Федерации, поставляя Украине баллистические ракеты большой дальности, позволяя ей использовать их для нанесения ударов вглубь России, что подтолкнёт регион до беспрецедентного уровня эскалации», — сказано в публикации.
Напомним, 17 ноября уходящий в отставку президент США Джо Байден всё же позволил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по российской территории. Через два дня ВС Украины впервые воспользовались разрешением Белого дома. По информации МО РФ, пять ракет удалось сбить, одна упала в Брянской области, не причинив существенного вреда. Российский ответ не заставил себя долго ждать — была впервые применена новейшая ракетная система «Орешник». Баллистическая ракета без ядерной боеголовки прилетела в объект ОПК Незалежной. Следующими целями для американских ракет могут стать аэродромы в Ростовской области, как утверждают западные СМИ, в Вашингтоне уже составили карту с 200 потенциальными целями для ATACMS.
ТАСС / AP / Vahid Salemi