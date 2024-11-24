МИД Сирии осудил решение США, одобривших удары западными ракетами по России

Сирийский МИД выступил с решительным осуждением политики Штатов, позволивших использовать американские баллистические ракеты большой дальности для ударов вглубь России с украинской территории. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства Сирии, опубликованного на официальной странице в соцсети.