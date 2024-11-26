Главного кандидата в послы России в США назвали очень терпеливым переговорщиком

Директор департамента Северной Америки МИД, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев является хорошим кандидатом на пост нового посла России в США. Таким мнением поделился политолог Максим Чирков.

По словам эксперта, главной задачей нового посла будет наладить взаимодействие между РФ и Штатами, поскольку противостояние этих двух стран никому не идут на пользу. Чирков выразил уверенность, что Дарчиев — как раз тот человек, который может привести к сближению Запада и России, поскольку является неплохим и терпеливым переговорщиком.

«МИД России заинтересован в усилении, в продвижении российско-американских отношений, и позиции МИД с потенциальным новым назначением, конечно, усилятся. <…> Здесь будет превалировать прагматичная, дипломатичная позиция. И на самом деле это, мне кажется, очень хорошо. И особенно это хорошо, учитывая смену администрации в США после инаугурации Трампа», — заявил политолог в беседе с 360.ru.