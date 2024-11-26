Главного кандидата в послы России в США назвали очень терпеливым переговорщиком
Политолог Чирков: Кандидатура Дарчиева подходит на пост посла России в США
Александр Дарчиев. Фото © mid.ru
Директор департамента Северной Америки МИД, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев является хорошим кандидатом на пост нового посла России в США. Таким мнением поделился политолог Максим Чирков.
По словам эксперта, главной задачей нового посла будет наладить взаимодействие между РФ и Штатами, поскольку противостояние этих двух стран никому не идут на пользу. Чирков выразил уверенность, что Дарчиев — как раз тот человек, который может привести к сближению Запада и России, поскольку является неплохим и терпеливым переговорщиком.
«МИД России заинтересован в усилении, в продвижении российско-американских отношений, и позиции МИД с потенциальным новым назначением, конечно, усилятся. <…> Здесь будет превалировать прагматичная, дипломатичная позиция. И на самом деле это, мне кажется, очень хорошо. И особенно это хорошо, учитывая смену администрации в США после инаугурации Трампа», — заявил политолог в беседе с 360.ru.
Ранее Life.ru писал, что новым послом России в США может стать Александр Дарчиев. Он сменит на этой должности Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. Дарчиев работал послом в Канаде с 2014 по 2021 годы и сейчас занимает должность директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел. О назначении Дарчиева в узких кругах уже знали давно, однако в МИД публично не комментировали эту информацию в связи с наличием законодательных ограничений.