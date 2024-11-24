«Ъ»: Новым российским послом в США может стать Александр Дарчиев

Вероятным кандидатом на должность нового посла России в США является Александр Дарчиев, сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на осведомлённые источники, Ранее Дарчиев работал послом в Канаде с 2014 по 2021 годы и сейчас занимает должность директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел.

С 1992 года Дарчиев трудится в министерстве. Он также занимал должности начальника отдела департамента Северной Америки Министерства иностранных дел, заместителя директора того же департамента, а также работал советником и советником-посланником в посольстве России в США.

Однако в МИД РФ заявили, что в связи с наличием законодательных ограничений ведомство публично не комментирует кандидатуру посла России в США. Об этом в пресс-службе министерства заявили ТАСС.

«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — отметили в МИД.