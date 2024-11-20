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20 ноября, 09:56

Песков заявил, что кандидатура нового посла РФ в США определена

В Кремле определись с кандидатурой нового посла России в США. Назначение планируется в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение», — рассказал он.

На данный момент выполняются все необходимые процедуры. В Кремле окончательно утверждают кандидата и подготавливают указ.

Песков: Запад сильнее втягивается в конфликт на Украине, разрешая удары по РФ
Песков: Запад сильнее втягивается в конфликт на Украине, разрешая удары по РФ

Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер готов к переговорам по Украине. Путин также не прочь выйти на связь с Дональдом Трампом и обсудить данный конфликт. Президент уже не раз заявлял, что может поднять вопрос урегулирования отношений с Киевом.

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Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Александр Юнашев
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