Песков заявил, что кандидатура нового посла РФ в США определена

Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер готов к переговорам по Украине. Путин также не прочь выйти на связь с Дональдом Трампом и обсудить данный конфликт. Президент уже не раз заявлял, что может поднять вопрос урегулирования отношений с Киевом.