Песков заявил, что кандидатура нового посла РФ в США определена
В Кремле определись с кандидатурой нового посла России в США. Назначение планируется в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение», — рассказал он.
На данный момент выполняются все необходимые процедуры. В Кремле окончательно утверждают кандидата и подготавливают указ.
Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер готов к переговорам по Украине. Путин также не прочь выйти на связь с Дональдом Трампом и обсудить данный конфликт. Президент уже не раз заявлял, что может поднять вопрос урегулирования отношений с Киевом.
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