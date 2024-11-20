Песков: Запад сильнее втягивается в конфликт на Украине, разрешая удары по РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешение западных стран на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории РФ ведёт к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В интервью РИА «Новости» он отметил, что такое вовлечение Запада лишь усугубляет ситуацию, добавляя новые витки напряжённости.
«Сам факт, что эти страны Запада ещё больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведёт к новым виткам напряжённости и эскалации. Это плохо», — сказал Песков.
Беседу с пресс-секретарём президента провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, известная своим обращением к ООН в защиту детей Донбасса. В 12 лет она попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за свои высказывания на эту тему.
Напомним, президент США Джо Байден впервые разрешил Владимиру Зеленскому запускать ракеты США по России. Ожидается, что ВСУ в первую очередь хотят использовать дальнобойные ракеты для атаки Курской области, где украинцы сейчас терпят поражение. И этим киевские власти могут не ограничиться — в радиусе действия ATACMS находятся примерно 250 российских военных объектов, включая 17 авиабаз. В Кремле считают, что Джо Байден перед отставкой решил «подлить масло в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание конфликта.
Life.ru