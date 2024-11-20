Песков: Запад сильнее втягивается в конфликт на Украине, разрешая удары по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешение западных стран на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории РФ ведёт к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В интервью РИА «Новости» он отметил, что такое вовлечение Запада лишь усугубляет ситуацию, добавляя новые витки напряжённости.

«Сам факт, что эти страны Запада ещё больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведёт к новым виткам напряжённости и эскалации. Это плохо», — сказал Песков.