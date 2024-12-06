Стало известно о «поезде-призраке» на службе у Байдена во время его визита в Киев

Когда президент США Джо Байден прибыл на Украину в феврале прошлого года, для соблюдения секретности и конспирации политика сопровождал «поезд-призрак». Об этом сообщает The New York Times (NYT). В публикации подчёркивается, что такие меры помогли обеспечить безопасность американского лидера.

«Во время визита Байдена на Украину одновременно два одинаковых поезда передвигались по разным путям в момент прибытия американского лидера. Это было сделано для того, чтобы никто не знал, в каком из них на самом деле находится Байден», — говорится в материале.