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6 декабря, 14:45

Стало известно о «поезде-призраке» на службе у Байдена во время его визита в Киев

NYT: Байдена при поездке на Украину в 2023 году сопровождал «поезд-призрак»

Когда президент США Джо Байден прибыл на Украину в феврале прошлого года, для соблюдения секретности и конспирации политика сопровождал «поезд-призрак». Об этом сообщает The New York Times (NYT). В публикации подчёркивается, что такие меры помогли обеспечить безопасность американского лидера.

«Во время визита Байдена на Украину одновременно два одинаковых поезда передвигались по разным путям в момент прибытия американского лидера. Это было сделано для того, чтобы никто не знал, в каком из них на самом деле находится Байден», — говорится в материале.

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Напомним, 20 февраля прошлого года Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован Вашингтоном. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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