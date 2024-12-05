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4 декабря, 21:58

Байден утомился в Анголе и заснул на встрече с лидерами африканских стран

Байден заснул на встрече с лидерами африканских стран в Анголе

Президента США Джо Байдена засняли спящим во время встречи с лидерами Анголы, Танзании, Замбии и Демократической Республики Конго. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как 82-летний политик закрывает глаза и наклоняет голову, опираясь на кулак, пока вице-лидер Танзании Филип Мбанго выступает с речью.

Байден заснул на встрече с лидерами африканских стран. Видео © X / Clay Travis

Британское издание The Telegraph отметило, что обычно Байден использует наушники, в которые транслируется перевод, однако в этот раз их не было, так как все выступающие говорили на английском языке.

В Анголе на время визита Байдена отменили все похороны
В Анголе на время визита Байдена отменили все похороны

Визит Байдена в Анголу точно запомнится многим, ведь он начался с традиционного для президента конфуза. Там ему понадобилась помощь лидера страны Жуана Лоренсу в преодолении ступеньки.

Обложка ©

X / Clay Travis

Анатолий Цейко
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