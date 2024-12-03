В Анголе на время визита Байдена отменили все похороны

На западе Анголы на время визита в страну президента США Джо Байдена запретили уличную торговлю, а также похоронные церемонии сразу в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает местное издание Novo Jornal.

«Визит Байдена: в Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог, а также запрещена уличная торговля», — говорится в публикации.

Двухдневный визит президента США в африканскую страну начался в понедельник, 2 декабря. Предполагается, что это одна из последних его поездок за рубеж в качестве главы государства. В материалах также отмечается, что похороны, запланированные в муниципалитетах Катумбела и Луонго на 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря.