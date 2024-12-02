Хантер Байден хочет посвятить жизнь помощи людям после помилования
Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер прокомментировал решение отца помиловать его по двум судебным делам. Он заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости.
По словам Байдена-младшего, допущенные им ошибки становились поводом для публичного унижения президентской семьи в политических играх. Именно поэтому помилование не будет воспринято как должное, пообещал Хантер.
«Посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто всё ещё болен и страдает», — цитирует сына главы государства Associated Press.
О помиловании Хантера Байдена отцом стало известно 2 декабря. При этом ранее Белый дом полностью исключал такой сценарий. Напомним, что сына американского лидера обвиняли в незаконном приобретении и хранения оружия, а также неуплате налогов. Впрочем, преступная деятельность не помешала главе государства заявить о гордости за своё чадо.
ТАСС / AP / Matt Slocum