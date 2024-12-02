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2 декабря, 03:27

Хантер Байден хочет посвятить жизнь помощи людям после помилования

Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер прокомментировал решение отца помиловать его по двум судебным делам. Он заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости.

По словам Байдена-младшего, допущенные им ошибки становились поводом для публичного унижения президентской семьи в политических играх. Именно поэтому помилование не будет воспринято как должное, пообещал Хантер.

«Посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто всё ещё болен и страдает», — цитирует сына главы государства Associated Press.

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О помиловании Хантера Байдена отцом стало известно 2 декабря. При этом ранее Белый дом полностью исключал такой сценарий. Напомним, что сына американского лидера обвиняли в незаконном приобретении и хранения оружия, а также неуплате налогов. Впрочем, преступная деятельность не помешала главе государства заявить о гордости за своё чадо.

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ТАСС / AP / Matt Slocum

Илья Пушкарев
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