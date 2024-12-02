Хантер Байден хочет посвятить жизнь помощи людям после помилования

Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер прокомментировал решение отца помиловать его по двум судебным делам. Он заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости.

По словам Байдена-младшего, допущенные им ошибки становились поводом для публичного унижения президентской семьи в политических играх. Именно поэтому помилование не будет воспринято как должное, пообещал Хантер.