Дональд Трамп назвал помилование сына Байдена нарушением правосудия

Избранный президент США Дональд Трамп резко осудил решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, назвав это вопиющим примером злоупотребления властью и нарушением правосудия. В своей публикации в Truth Social политик задал риторический вопрос: «Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!»

Термином «заложники» Трамп обозначил участников штурма Капитолия, которых он и его сторонники считают несправедливо осуждёнными и рассматривают как политических заключённых.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин также подвергла критике помилование Хантера Байдена, заявив, что этот шаг является признанием его виновности.