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2 декабря, 03:12

Дональд Трамп назвал помилование сына Байдена нарушением правосудия

Избранный президент США Дональд Трамп резко осудил решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, назвав это вопиющим примером злоупотребления властью и нарушением правосудия. В своей публикации в Truth Social политик задал риторический вопрос: «Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!»

Термином «заложники» Трамп обозначил участников штурма Капитолия, которых он и его сторонники считают несправедливо осуждёнными и рассматривают как политических заключённых.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин также подвергла критике помилование Хантера Байдена, заявив, что этот шаг является признанием его виновности.

«Это помилование является признанием Джо Байденом того, что Хантер — преступник. Байден пытался посадить сыновей президента Трампа в тюрьму, но своего сына отпускает на свободу, хотя он осуждён», — написала Тейлор-Грин в соцсети X.

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Напомним, 11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему могло грозить до 25 лет. В начале же декабря 2023 года Хантеру Байдену были предъявлены обвинения по девяти другим пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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