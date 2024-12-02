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2 декабря, 01:00

Байден объявил о помиловании сына Хантера

Джо и Хантер Байдены. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Джо и Хантер Байдены. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать сына Хантера Байдена по двум судебным делам. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье пресс-службой Белого дома.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера», — подчеркнул в документе глава государства.

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Напомним, 11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему могло грозить до 25 лет. Его отец по этому поводу заявил, что уважает вердикт суда, но продолжает гордиться сыном. А в декабре прошлого года отпрыска президента Соединённых Штатов также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал.

Артём Гапоненко
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