Байден объявил о помиловании сына Хантера
Джо и Хантер Байдены. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024
Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать сына Хантера Байдена по двум судебным делам. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье пресс-службой Белого дома.
«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера», — подчеркнул в документе глава государства.
Напомним, 11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему могло грозить до 25 лет. Его отец по этому поводу заявил, что уважает вердикт суда, но продолжает гордиться сыном. А в декабре прошлого года отпрыска президента Соединённых Штатов также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал.