Владимир Зеленский, провоцируя эскалацию в украинском конфликте, хочет подставить новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«У Зеленского своя стратегия, они от неё не отказались и будут до инаугурации Трампа делать всё, чтобы переложить конфликт на его плечи. Зеленский стремится подставить Трампа, а Байден, разрешая ВСУ бить по территории России дальнобойными ракетами, ему в этом очень помогает», — уверен Константинов.

С его слов, Байден на пару с Зеленским специально подстёгивают раздор, чтобы в итоге обещания Трампа в кратчайшие сроки завершить конфликт оказались пустым звуком.

Республиканец понимает, что если ему дастся завершить конфликт за сутки, это принесёт его политическому образу огромное количество дипломатических очков и сформирует его имидж эффективного президента. Однако если боевые действия будут продолжаться, то в глазах общественности Трамп будет выглядеть популистом.