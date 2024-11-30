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30 ноября, 12:12

В Крыму заявили, что Зеленский с Байденом хотят заманить Трампа в ловушку

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский собирается подставить Трампа

Владимир Зеленский, провоцируя эскалацию в украинском конфликте, хочет подставить новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«У Зеленского своя стратегия, они от неё не отказались и будут до инаугурации Трампа делать всё, чтобы переложить конфликт на его плечи. Зеленский стремится подставить Трампа, а Байден, разрешая ВСУ бить по территории России дальнобойными ракетами, ему в этом очень помогает», — уверен Константинов.

С его слов, Байден на пару с Зеленским специально подстёгивают раздор, чтобы в итоге обещания Трампа в кратчайшие сроки завершить конфликт оказались пустым звуком.

Республиканец понимает, что если ему дастся завершить конфликт за сутки, это принесёт его политическому образу огромное количество дипломатических очков и сформирует его имидж эффективного президента. Однако если боевые действия будут продолжаться, то в глазах общественности Трамп будет выглядеть популистом.

«Поэтому, с точки зрения его политических противников, он должен проиграть свою войну, идя на мир. Теперь это его война. И те, кто ему её оставил в наследство, будут вынуждать его нести на ней имиджевые, электоральные потери», — полагает Константинов.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов согласиться на мир, отказавшись от идеи возвращения территорий, однако в этом случае Украина должна быть принята в НАТО немедленно. Если альянс не принимает его условия, то остаётся только воевать дальше, пока не закончатся силы и деньги от партнёров. В Киеве также стали чаще звучать призывы снизить порог мобилизации до 18 лет, загнав на фронт вчерашних украинских школьников, что может указывать на то, что Банковая готовится к этому и проверяет реакцию общества. В то же время в США считают, что план Трампа по Украине понравится Москве, но Западу будет угрожать разрушением его прелестного единства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Andrew Cline

Владимир Озеров
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