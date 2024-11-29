Германия возрождает Третий рейх под эгидой НАТО. Для чего Берлин проводит учения европейских армий Победа Дональда Трампа на выборах в США возрождает идею по созданию собственной армии в Европе. Страны ЕС проводят учения European Challenge и Milex-2024/2, за которыми скрывается готовность Брюсселя и Берлина отказаться от логистических поставок США. 28 ноября, 21:25 Солдаты немецкого Бундесвера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Германии на территории полигона Берген-Хоне с 25 ноября проходят военные учения сухопутных войск ФРГ, которые называются European Challenge. Параллельно там же, но под эгидой ЕС стартовали Milex-2024/2, в которых участвует «Еврокорпус» быстрого реагирования и сухопутных подразделений 15 стран Евросоюза. Задействовано около 1700 военнослужащих и 230 единиц военной техники. Речь идёт о пехотных подразделениях без тяжёлой бронетехники и артиллерии. После завершения тренировок боевая тактическая группа должна достичь полной готовности к июлю 2025 года. Оба учения, по оценке экспертов, могут служить подготовке европейских армий к ведению самостоятельной обороны вне НАТО.

Процесс создания собственной армии Евросоюза — идея не новая, но с приходом к власти Дональда Трампа, который объявил о сокращении американских вливаний в альянс, динамика в этом направлении, похоже, увеличивается. Напомним, в 2022 году ЕС утвердил оборонную концепцию «Стратегический компас», которая определила план действий по укреплению политики безопасности Евросоюза к 2030 году. Согласно документу, отработаны должны быть следующие пункты — быстрое развёртывание Евросоюзом до пяти тысяч военнослужащих, способных реагировать на гибдридные атаки, проводить операции киберзащит. А помимо сотрудничества с НАТО — развитие партнёрских отношений со странами ЛА, Африки, Азии и на Западных Балканах.

— В 2022 году официально на Мадридском саммите была принята так называемая новая модель сил или новая модель войск НАТО. В документе обозначено, что в постоянном подчинении альянса должны оказаться свыше 800 тысяч военнослужащих, причём подавляющее их большинство должно предоставляться европейскими участниками военного блока, — подчёркивает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН отдела Европы и Америки Филипп Трунов. — В этом списке Германия играет заметную роль. Она первой из всех стран – участниц НАТО конкретизировала свой вклад в комплектование двух первых уровней, то есть около 12%.

Ремилитаризация ВС ФРГ

Военные учения в Германии European Challenge, а вторые — Milex-2024/2. Фото © rybar.ru

По словам Филиппа Трунова, рост вооружённых сил ФРГ небольшой. Более того, он скачкообразный. В частности, в 2022 году наблюдался отток ряда профессиональных военных.

— На данный момент Бундесвер сформировал профессиональные вооружённые силы на контрактной основе. В целом ФРГ с учётом взятого курса, который заявлен на перспективу, обладает значительным потенциалом. Что касается многочисленных вооружённых вбросов о слабости ВС ФРГ, которые идут через крупные немецкие СМИ, нужно понимать, что существующие проблемы гиперболизируются, чтобы объяснить рядовому гржданину, что необходимо ремилитаризовать в контексте сдерживания некой никогда не существовавшей угрозы, — комментирует Трунов.

Военные учения Бундесвера. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Поэтому на практике картина для военного потенциала ФРГ представляется более оптимистической, показывает уверенность Германии в том, что она не только развернёт полноценную бригаду на территории Литвы к 2027-му в рамках сил передового присутствия НАТО.

— Стоит отметить, что Германия единственная приняла решение ведомую собой боевую группу в Литве не просто реорганизовать в бригаду, но фактически укомплектовать её немецкими военнослужащими, придать ей номер не НАТО, а ФРГ. Она станет 45-й танковой бригадой Бундесвера. Плюс повышенные обязательтсва по укомплектованию новой модели НАТО. Всё это показывает планы ФРГ, которые довольно активно сегодня продолжают реализовываться, — замечает эксперт.

Для ФРГ характерен набор скорости в области ремилитаризации. Что не характерно для многих государств НАТО. Эксперт отмечает, что эти планы конкретизированы в публичном плане, то есть активно освещаются в СМИ показатели и цифры.

ФРГ набирает оборот ремилитаризации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

— Ведётся подготовка европейских армий под эгидой НАТО с учётом того, что мощь НАТО европезируется. Под этим понятием следует понимать, что вклад европейцев в финансирование альянса увеличивается, однако управлять блоком по-прежнему будут США. Но в ЕС готовятся к тому сценарию, что Трамп существенно сократит свои обязательства в рамках НАТО и какое-то время военный блок будет в той или иной мере с частичным или полностью выключенным членством США, — говорит Трунов. — Реализация лидерских амбиций ФРГ в увязке со сдерживанием России сохраняется в полной мере.

Борьба за германский дух

Публицист и политолог Владимир Сергиенко отмечает, что в Германии на официальном уровне заметны тенденции к реабилитации нацистского режима. Он приводит в пример пропагандистский комикс Бундесвера для работы с молодёжью, в котором прослеживаются попытки обелить фашизм. В буклете речь идёт о прадеде в нацисткой форме, он ставится в пример, который поклялся в вечной верности и безоговорочном подчинении лидеру Германии на тот момент (Адольфу Гитлеру. — Прим. Life.ru.).







— Германия — это не единородное тело, в котором существует одно мнение. Восточные немцы категорически против конфронтации с Россией. Но на сегодняшний день по всем маркерам, которые можно наблюдать и в элитах, и в обществе, и в отдельных отраслевых ведомствах, например в Министерстве обороны, идёт, безусловно, попытка по возрождению германского духа. Противостояние в обществе существует, тем не менее на сегодняшний день как раз большинство — это те, кто пробует выпустить из бутылки джина — германского духа, — отмечает Сергиенко.

Это имеет отношение к России, считает Владимир Сергиенко. Хотя вслух об этом и не говорится. Достаточно внушителен список политиков, которые демонстрируют свою толерантность и демократию. При этом желание выставить русских монстрами существует именно в элитах.

Что дешевле: НАТО или создание армии ЕС?

Политолог и военный эксперт Сергей Судаков напоминает, почему создание армии Евросоюза поставили на паузу. Ситуация выглядит скорее как жёсткое бряцание оружия, которое происходит по заказу США.

— Для того чтобы создать полноценную европейскую армию, нужно не только снять ограничения по перевозке оружия, перестроить мосты, сделать так, чтобы появились новые инфраструктурные объекты в виде платформ, но надо было ещё одно — 5% ВВП нужно было отдавать ежегодно на содержание такой армии. И получается, что 2%, а то и более, надо платить в НАТО, — комментирует Судаков.

Реализация лидерских амбиций ФРГ в увязке со сдерживанием России сохраняется в полной мере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Тогда, по словам эксперта, возникла и дилемма — что же лучше? Использовать НАТО либо получить свою армию? Германия, будучи тогда ещё экономическим локомотивом ЕС, решила выяснить это детально, посчитав количество заводов, чтобы произвести всю линейку оружия.

— Оказалось, что по большому счёту Германия и Франция — две единственные страны, которые могут производить танки. Ракеты способны делать Франция, Германия и Британия. Остальные страны Европы соглашаются с тем, что у них нет денег для того, чтобы возродить полностью военную промышленность. Поэтому нынешние учения в Германии тренируют не только процессы слаживания команд, но и преодоление языковых барьеров. Они ещё смотрят, а насколько мы сможем продержаться, если в какой-то момент логистические поставки из Соединённых Штатов Америки будут прерваны — к этому они тоже готовятся, — уверен Сергей Судаков.

Эксперт считает, что ЕС сможет создать и обеспечить собственную армию, только когда заработает производство, способное обеспечить потребности такой военной силы самостоятельно.

Военные расходы блока НАТО. Инфографика © Life.ru.

— США играют на настроениях немецких элит, ведь часть общества Германии больна реваншистскими идеями. Есть мнение, что Евросоюз хотят превратить в подобие НАТО. Поэтому подобные учения координируются из США, — отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

Американцы нарезают каждой стране свои зоны ответственности, особенно если брать военно-морские силы. Немцы, например, ответственны за противостояние с Россией в Балтике. Эксперт считает, что в дальнейшем мы будем наблюдать не только усиление армий стран ЕС, но и борьбу за право быть любимой женой Штатов. На это место сейчас претендует Польша, военные силы которой по ряду показателей превосходят Германию.

Авторы Елена Ладилова