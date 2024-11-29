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Германия возрождает Третий рейх под эгидой НАТО. Для чего Берлин проводит учения европейских армий

Победа Дональда Трампа на выборах в США возрождает идею по созданию собственной армии в Европе. Страны ЕС проводят учения European Challenge и Milex-2024/2, за которыми скрывается готовность Брюсселя и Берлина отказаться от логистических поставок США.

28 ноября, 21:25
Солдаты немецкого Бундесвера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Солдаты немецкого Бундесвера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Германии на территории полигона Берген-Хоне с 25 ноября проходят военные учения сухопутных войск ФРГ, которые называются European Challenge. Параллельно там же, но под эгидой ЕС стартовали Milex-2024/2, в которых участвует «Еврокорпус» быстрого реагирования и сухопутных подразделений 15 стран Евросоюза. Задействовано около 1700 военнослужащих и 230 единиц военной техники. Речь идёт о пехотных подразделениях без тяжёлой бронетехники и артиллерии. После завершения тренировок боевая тактическая группа должна достичь полной готовности к июлю 2025 года. Оба учения, по оценке экспертов, могут служить подготовке европейских армий к ведению самостоятельной обороны вне НАТО.

Процесс создания собственной армии Евросоюза — идея не новая, но с приходом к власти Дональда Трампа, который объявил о сокращении американских вливаний в альянс, динамика в этом направлении, похоже, увеличивается. Напомним, в 2022 году ЕС утвердил оборонную концепцию «Стратегический компас», которая определила план действий по укреплению политики безопасности Евросоюза к 2030 году. Согласно документу, отработаны должны быть следующие пункты — быстрое развёртывание Евросоюзом до пяти тысяч военнослужащих, способных реагировать на гибдридные атаки, проводить операции киберзащит. А помимо сотрудничества с НАТО — развитие партнёрских отношений со странами ЛА, Африки, Азии и на Западных Балканах.

В 2022 году официально на Мадридском саммите была принята так называемая новая модель сил или новая модель войск НАТО. В документе обозначено, что в постоянном подчинении альянса должны оказаться свыше 800 тысяч военнослужащих, причём подавляющее их большинство должно предоставляться европейскими участниками военного блока, — подчёркивает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН отдела Европы и Америки Филипп Трунов. — В этом списке Германия играет заметную роль. Она первой из всех стран участниц НАТО конкретизировала свой вклад в комплектование двух первых уровней, то есть около 12%.

Ремилитаризация ВС ФРГ

Военные учения в Германии European Challenge, а вторые — Milex-2024/2. Фото © rybar.ru

Военные учения в Германии European Challenge, а вторые — Milex-2024/2. Фото © rybar.ru

По словам Филиппа Трунова, рост вооружённых сил ФРГ небольшой. Более того, он скачкообразный. В частности, в 2022 году наблюдался отток ряда профессиональных военных.

На данный момент Бундесвер сформировал профессиональные вооружённые силы на контрактной основе. В целом ФРГ с учётом взятого курса, который заявлен на перспективу, обладает значительным потенциалом. Что касается многочисленных вооружённых вбросов о слабости ВС ФРГ, которые идут через крупные немецкие СМИ, нужно понимать, что существующие проблемы гиперболизируются, чтобы объяснить рядовому гржданину, что необходимо ремилитаризовать в контексте сдерживания некой никогда не существовавшей угрозы, — комментирует Трунов.

Военные учения Бундесвера. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Военные учения Бундесвера. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Поэтому на практике картина для военного потенциала ФРГ представляется более оптимистической, показывает уверенность Германии в том, что она не только развернёт полноценную бригаду на территории Литвы к 2027-му в рамках сил передового присутствия НАТО.

— Стоит отметить, что Германия единственная приняла решение ведомую собой боевую группу в Литве не просто реорганизовать в бригаду, но фактически укомплектовать её немецкими военнослужащими, придать ей номер не НАТО, а ФРГ. Она станет 45-й танковой бригадой Бундесвера. Плюс повышенные обязательтсва по укомплектованию новой модели НАТО. Всё это показывает планы ФРГ, которые довольно активно сегодня продолжают реализовываться, — замечает эксперт.

Для ФРГ характерен набор скорости в области ремилитаризации. Что не характерно для многих государств НАТО. Эксперт отмечает, что эти планы конкретизированы в публичном плане, то есть активно освещаются в СМИ показатели и цифры.

ФРГ набирает оборот ремилитаризации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

ФРГ набирает оборот ремилитаризации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

— Ведётся подготовка европейских армий под эгидой НАТО с учётом того, что мощь НАТО европезируется. Под этим понятием следует понимать, что вклад европейцев в финансирование альянса увеличивается, однако управлять блоком по-прежнему будут США. Но в ЕС готовятся к тому сценарию, что Трамп существенно сократит свои обязательства в рамках НАТО и какое-то время военный блок будет в той или иной мере с частичным или полностью выключенным членством США, — говорит Трунов. Реализация лидерских амбиций ФРГ в увязке со сдерживанием России сохраняется в полной мере.

Борьба за германский дух

Публицист и политолог Владимир Сергиенко отмечает, что в Германии на официальном уровне заметны тенденции к реабилитации нацистского режима. Он приводит в пример пропагандистский комикс Бундесвера для работы с молодёжью, в котором прослеживаются попытки обелить фашизм. В буклете речь идёт о прадеде в нацисткой форме, он ставится в пример, который поклялся в вечной верности и безоговорочном подчинении лидеру Германии на тот момент (Адольфу Гитлеру. — Прим. Life.ru.).

  • Пропагандистский комикс Бундесвера для работы с молодёжью. Фото © bundeswehr.de
    Пропагандистский комикс Бундесвера для работы с молодёжью. Фото © bundeswehr.de
  • Какие истории пропагандирует Бундесвер при работе с молодёжью. Фото © bundeswehr.de
    Какие истории пропагандирует Бундесвер при работе с молодёжью. Фото © bundeswehr.de
  • Эпизоды пропагандистского комикса Бундесвера для работы с молодёжью. Фото © bundeswehr.de
    Эпизоды пропагандистского комикса Бундесвера для работы с молодёжью. Фото © bundeswehr.de

Пропагандистский комикс Бундесвера для работы с молодёжью. Фото © bundeswehr.de

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— Германия — это не единородное тело, в котором существует одно мнение. Восточные немцы категорически против конфронтации с Россией. Но на сегодняшний день по всем маркерам, которые можно наблюдать и в элитах, и в обществе, и в отдельных отраслевых ведомствах, например в Министерстве обороны, идёт, безусловно, попытка по возрождению германского духа. Противостояние в обществе существует, тем не менее на сегодняшний день как раз большинство — это те, кто пробует выпустить из бутылки джина — германского духа, — отмечает Сергиенко.

Это имеет отношение к России, считает Владимир Сергиенко. Хотя вслух об этом и не говорится. Достаточно внушителен список политиков, которые демонстрируют свою толерантность и демократию. При этом желание выставить русских монстрами существует именно в элитах.

Что дешевле: НАТО или создание армии ЕС?

Политолог и военный эксперт Сергей Судаков напоминает, почему создание армии Евросоюза поставили на паузу. Ситуация выглядит скорее как жёсткое бряцание оружия, которое происходит по заказу США.

— Для того чтобы создать полноценную европейскую армию, нужно не только снять ограничения по перевозке оружия, перестроить мосты, сделать так, чтобы появились новые инфраструктурные объекты в виде платформ, но надо было ещё одно — 5% ВВП нужно было отдавать ежегодно на содержание такой армии. И получается, что 2%, а то и более, надо платить в НАТО, — комментирует Судаков.

Реализация лидерских амбиций ФРГ в увязке со сдерживанием России сохраняется в полной мере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Реализация лидерских амбиций ФРГ в увязке со сдерживанием России сохраняется в полной мере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Тогда, по словам эксперта, возникла и дилемма — что же лучше? Использовать НАТО либо получить свою армию? Германия, будучи тогда ещё экономическим локомотивом ЕС, решила выяснить это детально, посчитав количество заводов, чтобы произвести всю линейку оружия.

Оказалось, что по большому счёту Германия и Франция — две единственные страны, которые могут производить танки. Ракеты способны делать Франция, Германия и Британия. Остальные страны Европы соглашаются с тем, что у них нет денег для того, чтобы возродить полностью военную промышленность. Поэтому нынешние учения в Германии тренируют не только процессы слаживания команд, но и преодоление языковых барьеров. Они ещё смотрят, а насколько мы сможем продержаться, если в какой-то момент логистические поставки из Соединённых Штатов Америки будут прерваны — к этому они тоже готовятся, — уверен Сергей Судаков.

Эксперт считает, что ЕС сможет создать и обеспечить собственную армию, только когда заработает производство, способное обеспечить потребности такой военной силы самостоятельно.

Военные расходы блока НАТО. Инфографика © Life.ru.

Военные расходы блока НАТО. Инфографика © Life.ru.

— США играют на настроениях немецких элит, ведь часть общества Германии больна реваншистскими идеями. Есть мнение, что Евросоюз хотят превратить в подобие НАТО. Поэтому подобные учения координируются из США, — отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

Американцы нарезают каждой стране свои зоны ответственности, особенно если брать военно-морские силы. Немцы, например, ответственны за противостояние с Россией в Балтике. Эксперт считает, что в дальнейшем мы будем наблюдать не только усиление армий стран ЕС, но и борьбу за право быть любимой женой Штатов. На это место сейчас претендует Польша, военные силы которой по ряду показателей превосходят Германию.

Нападение спланировано. Для чего Роб Бауэр обозначил готовность НАТО первым ударить по России
Нападение спланировано. Для чего Роб Бауэр обозначил готовность НАТО первым ударить по России
Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова
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