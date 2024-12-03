Стало известно, кто подтолкнул Джо Байдена помиловать его сына Хантера

К помилованию Хантера Байдена президента США Джо Байдена подтолкнула его супруга Джилл. Не секрет, что женщина имеет большое влияние на принимаемые мужем решения, в том числе политические, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомлённый источник.

«Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как «главная защитница» своего сына», — поделились в Daily Mail.

Американцы возмутились решением президента США, которое он принял в День Благодарения. В США уверены, если дело останется без дальнейшего расследования и разоблачения, Байдены уйдут из Белого дома, не понеся ответственности за свои нечестно полученные доходы.