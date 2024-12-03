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3 декабря, 10:51

Стало известно, кто подтолкнул Джо Байдена помиловать его сына Хантера

Daily Mail: К помилованию сына Хантера Джо Байдена подтолкнула его жена Джилл

Джо и Хантер Байден. Фото © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Джо и Хантер Байден. Фото © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

К помилованию Хантера Байдена президента США Джо Байдена подтолкнула его супруга Джилл. Не секрет, что женщина имеет большое влияние на принимаемые мужем решения, в том числе политические, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомлённый источник.

«Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как «главная защитница» своего сына», — поделились в Daily Mail.

Американцы возмутились решением президента США, которое он принял в День Благодарения. В США уверены, если дело останется без дальнейшего расследования и разоблачения, Байдены уйдут из Белого дома, не понеся ответственности за свои нечестно полученные доходы.

Хантер Байден — сын Джо Байдена от его первой жены Неилии Хантер. Он родился в 1970 году. Родная мать Хантера спустя два года погибла в аварии вместе с маленькой дочерью Наоми.

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Напомним, ранее президент США объявил о решении помиловать сына по двум судебным делам. Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия, а также обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Сам амнистированный заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости, и теперь посвятит свою жизнь помощи людям.

Алена Пенчугина
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