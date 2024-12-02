Вырос непутёвым мажором: Психолог объяснил помилование Байденом сына чувством вины плохого отца

Я думаю, что в помиловании сына Байдена сыграло два фактора. Первый — это политический. Через несколько месяцев у него заканчиваются президентские полномочия, и он решил напоследок по максимуму выжать всё из своего статуса. С одной стороны, он обострил ситуацию на Украине, а с другой стороны, использовал свои возможности в личных целях. Он дал возможность сыну избежать наказания, потому что, когда он уйдёт, сына уже могут закрыть по полной.