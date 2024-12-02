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2 декабря, 11:48

Вырос непутёвым мажором: Психолог объяснил помилование Байденом сына чувством вины плохого отца

Психолог Кичаев: Байден помиловал сына по политическим и родительским мотивам

Джо и Хантер Байден. Обложка © ТАСС / ABACA / POOL

Джо и Хантер Байден. Обложка © ТАСС / ABACA / POOL

Решение действующего президента США Джо Байдена о помиловании его сына Хантера Байдена мотивировано двумя факторами: политическими соображениями и чувством вины отца, который не смог достойно воспитать своего наследника. Об этом в беседе с Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

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Я думаю, что в помиловании сына Байдена сыграло два фактора. Первый — это политический. Через несколько месяцев у него заканчиваются президентские полномочия, и он решил напоследок по максимуму выжать всё из своего статуса. С одной стороны, он обострил ситуацию на Украине, а с другой стороны, использовал свои возможности в личных целях. Он дал возможность сыну избежать наказания, потому что, когда он уйдёт, сына уже могут закрыть по полной.

Психолог Александр Кичаев

Вторым фактором могли стать личные, родительские установки 82-летнего политика, который не уделял должного внимания воспитанию сына, поглощённый своей политической карьерой. Сын вырос непутёвым, став типичным, привыкшим ко вседозволенности мажором, которому всё сходит с рук.

«Возможно, у Байдена и у его жены есть определённое чувство вины перед своим сыном и они решили таким образом сгладить ситуацию. Но тут больше всё-таки конъюнктура. Просто Байден и его окружение привыкли, что они живут по особым условиям избранных людей и те правила, которые подходят для остальных, их не касаются. То есть они такие, выше законов», подытожил наш собеседник.

Песков: Кремль не комментирует помилование Байденом своего сына, это дело США
Песков: Кремль не комментирует помилование Байденом своего сына, это дело США

Напомним, сегодня стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, которого признали виновным в незаконной покупке и хранении оружия, а также уклонении от уплаты налогов. Амнистированный Хантер Байден уже признался, что после помилования хочет «посвятить свою жизнь помощи людям». Тем временем американский телеканал Fox News подсчитал, сколько раз пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Байден-старший не собирается помиловать своего сына — с июля 2023 года было сделано шесть таких заявлений.

Ольга Годуненко
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