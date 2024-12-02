Песков: Кремль не комментирует помилование Байденом своего сына, это дело США
У Кремля нет комментариев по поводу помилования президентом Штатов Джо Байдена своего сына Хантера по двум судебным делам — это внутреннее дело США. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, нам нечего говорить. Это внутренние американские дела. Здесь мне нечего сказать», — сказал представитель Кремля.
Напомним, Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также уклонении от уплаты налогов. В совокупности по этим делам ему грозили до 42 лет тюрьмы и штраф в 1,35 миллиона долларов. При этом ранее в Белом доме заявляли, что Байден — старший не станет использовать свою власть, чтобы отмазать сына от законной ответственности. А сегодня выяснилось, что всё же станет — действующий президент Штатов подписал указ о помиловании Хантера. Следующий глава США Дональд Трамп назвал это нарушением правосудия, а известный американский предприниматель Илон Маск увидел в таком решении риски для целостности Соединённых Штатов.
Life.ru