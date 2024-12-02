Захарова тремя словами оценила помилование Байденом сына, который мог сесть на 40 лет
Захарова сочла карикатурой на демократию помилование Байденом своего сына
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена, которому грозило до 42 лет тюрьмы по двум уголовным делам, является карикатурой на демократию. Так на указ уходящего хозяина Белого дома отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Карикатура на демократию», — заявила дипломат «Известиям», комментируя решение президента США.
Напомним, что сына американского президента Джо Байдена обвиняли в незаконном приобретении и хранения оружия, а также неуплате налогов. Из-за налоговых обвинений ему грозило до 17 лет заключения в федеральной тюрьме и штраф в размере $1,35 млн. Обвинение, связанное с применением огнестрельного оружия, предусматривало до 25 лет тюрьмы. Преступная деятельность не помешала лидеру США заявить о гордости за своё чадо. А вот Белый дом настаивал, что помилование Хантера исключено. А в ночь на 2 декабря выяснилось, что это была ложь – Байден своим указом освободил сына от преследования закона.