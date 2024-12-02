Захарова тремя словами оценила помилование Байденом сына, который мог сесть на 40 лет

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена, которому грозило до 42 лет тюрьмы по двум уголовным делам, является карикатурой на демократию. Так на указ уходящего хозяина Белого дома отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.