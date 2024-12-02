Маск увидел тревожный знак для США в помиловании Байденом сына
Маск: Байден поставил под сомнение целостность США помилованием сына
Илон Маск. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение американского президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которому грозило более 40 лет тюрьмы. Будущий руководитель Департамента эффективности правительства США увидел в этом тревожный знак.
«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал миллиардер в соцсети X.
Напомним, что сына американского президента Джо Байдена обвиняли в незаконном приобретении и хранения оружия, а также неуплате налогов. Из-за налоговых обвинений ему грозило до 17 лет тюрьмы и штраф в $1,35 млн. По обвинениям, связанным с применением огнестрельного оружия, Хантера могли приговорить к 25 годам тюрьмы. Преступная деятельность не помешала лидеру США заявить о гордости за своё чадо. Белый дом настаивал, что помилование Хантера исключено. А сегодня выяснилось, что это была ложь – Байден своим указом освободил сына от преследования закона. Трамп назвал это нарушением правосудия.