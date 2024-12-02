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2 декабря, 06:20

Маск увидел тревожный знак для США в помиловании Байденом сына

Маск: Байден поставил под сомнение целостность США помилованием сына

Илон Маск. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Илон Маск. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение американского президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которому грозило более 40 лет тюрьмы. Будущий руководитель Департамента эффективности правительства США увидел в этом тревожный знак.

«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал миллиардер в соцсети X.

Напомним, что сына американского президента Джо Байдена обвиняли в незаконном приобретении и хранения оружия, а также неуплате налогов. Из-за налоговых обвинений ему грозило до 17 лет тюрьмы и штраф в $1,35 млн. По обвинениям, связанным с применением огнестрельного оружия, Хантера могли приговорить к 25 годам тюрьмы. Преступная деятельность не помешала лидеру США заявить о гордости за своё чадо. Белый дом настаивал, что помилование Хантера исключено. А сегодня выяснилось, что это была ложь – Байден своим указом освободил сына от преследования закона. Трамп назвал это нарушением правосудия.

Захарова тремя словами оценила помилование Байденом сына, который мог сесть на 40 лет
Захарова тремя словами оценила помилование Байденом сына, который мог сесть на 40 лет
Андрей Бражников
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