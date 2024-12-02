Маск увидел тревожный знак для США в помиловании Байденом сына

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение американского президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которому грозило более 40 лет тюрьмы. Будущий руководитель Департамента эффективности правительства США увидел в этом тревожный знак.