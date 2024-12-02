Журналисты подсчитали, сколько раз у Байдена обещали, что он не помилует сына
Fox News: В Белом доме 6 раз заявляли, что Джо Байден не помилует сына
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с июля 2023 года шесть раз подчеркивала, что президент США Джо Байден не собирается помиловать своего сына Хантера. Такие данные подсчёты представил телеканал Fox News.
Жан-Пьер опровергала возможность помилования в июле, сентябре и декабре 2023 года, а также в июне, августе и ноябре 2024-го. Последний раз она подтвердила эту позицию Белого дома вскоре после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.
«Нам неоднократно задавали этот вопрос, и наш ответ остается неизменным — нет», — отметила пресс-секретарь в ответ на запрос о возможном помиловании.
Напомним, что в воскресенье Джо Байден объявил о помиловании своего сына. В Делавэре Хантеру Байдену были предъявлены обвинения за нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием, и он был признан виновным. А в Калифорнии сын президента также признал свою вину в неуплате налогов. 46-летний Хантер заявил, что хочет «посвятить жизнь помощи людям» после помилования.
Kandinsky 3.1/ Life.ru