Журналисты подсчитали, сколько раз у Байдена обещали, что он не помилует сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с июля 2023 года шесть раз подчеркивала, что президент США Джо Байден не собирается помиловать своего сына Хантера. Такие данные подсчёты представил телеканал Fox News.

Жан-Пьер опровергала возможность помилования в июле, сентябре и декабре 2023 года, а также в июне, августе и ноябре 2024-го. Последний раз она подтвердила эту позицию Белого дома вскоре после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

«Нам неоднократно задавали этот вопрос, и наш ответ остается неизменным — нет», — отметила пресс-секретарь в ответ на запрос о возможном помиловании.