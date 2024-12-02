«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 10:54

Журналисты подсчитали, сколько раз у Байдена обещали, что он не помилует сына

Fox News: В Белом доме 6 раз заявляли, что Джо Байден не помилует сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с июля 2023 года шесть раз подчеркивала, что президент США Джо Байден не собирается помиловать своего сына Хантера. Такие данные подсчёты представил телеканал Fox News.

Жан-Пьер опровергала возможность помилования в июле, сентябре и декабре 2023 года, а также в июне, августе и ноябре 2024-го. Последний раз она подтвердила эту позицию Белого дома вскоре после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

«Нам неоднократно задавали этот вопрос, и наш ответ остается неизменным — нет», — отметила пресс-секретарь в ответ на запрос о возможном помиловании.

Это ошибка: В Конгрессе осудили решение Байдена о помиловании сына
Это ошибка: В Конгрессе осудили решение Байдена о помиловании сына

Напомним, что в воскресенье Джо Байден объявил о помиловании своего сына. В Делавэре Хантеру Байдену были предъявлены обвинения за нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием, и он был признан виновным. А в Калифорнии сын президента также признал свою вину в неуплате налогов. 46-летний Хантер заявил, что хочет «посвятить жизнь помощи людям» после помилования.

Обложка ©

Kandinsky 3.1/ Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar