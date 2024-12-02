Это ошибка: В Конгрессе осудили решение Байдена о помиловании сына
Конгрессмен Стэнтон: Байден ошибся, помиловав своего сына Хантера
Помиловав своего сына Хантера Байдена, уходящий в отставку в январе президент США Джо Байден совершил ошибку. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса страны Грег Стэнтон (Демократическая партия, представляет штат Аризона) на своей странице в социальной сети.
«Я уважаю президента Байдена, но думаю, что он ошибся в этом вопросе. [Судебный процесс в отношении Хантера Байдена не был] политически мотивированным преследованием. Хантер совершил тяжкие преступления и был признан судом присяжных виновным», — написал законодатель на своей странице в соцсети X.
Напомним, Хантеру Байдену предъявлены обвинения в незаконном приобретении и покупке оружия, а ещё неуплате налогов. По вменяемым ему статьям он может быть приговорён к 17 годам заключения и выплате штрафа в размере 1,35 миллиона долларов. Что касается обвинений по части оружия, то тут Байден — младший может получить ещё 25 лет тюрьмы. Вопрос помилования Хантера Байдена его отцом — действующим президентом — даже поднимался в прошлом году в Белом доме: тогда пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что этого не произойдёт — ну было и было, а сегодня Байден издал указ, который освобождает его сына от уголовного преследования. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал это нарушением принципов правосудия, а спикер МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящее, как карикатуру на демократию.
ТАСС / AP / Evan Vucci