Это ошибка: В Конгрессе осудили решение Байдена о помиловании сына

Помиловав своего сына Хантера Байдена, уходящий в отставку в январе президент США Джо Байден совершил ошибку. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса страны Грег Стэнтон (Демократическая партия, представляет штат Аризона) на своей странице в социальной сети.

«Я уважаю президента Байдена, но думаю, что он ошибся в этом вопросе. [Судебный процесс в отношении Хантера Байдена не был] политически мотивированным преследованием. Хантер совершил тяжкие преступления и был признан судом присяжных виновным», — написал законодатель на своей странице в соцсети X.