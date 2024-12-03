Прилетевший в Африку Байден забыл куда приехал и не смог преодолеть ступеньку

Американский лидер Джо Байден вновь отличился во время публичного мероприятия. На этот раз политик «накосячил» в Анголе, где ему понадобилась помощь лидера страны Жуана Лоренсу в преодолении ступеньки.

Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь в преодолении ступенек в Анголе. Видео © X / jacobkschneider

На распространивимся в соцсетях видео можно увидеть, как политики идут по дорожке к подиуму. Когда на пути Байдена появилась ступенька, он замешкался, после чего ему на подмогу пришёл идущий рядом лидер Анголы, который взял президента США под локоть и помог ему взобраться на подиум.

Байден настолько переволновался, что в ходе публичного выступления не смог точно выговорить название и статус государства, а также запутался в терминах.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эммм, смотрите, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!», — заявил президент США, после чего объявил о выделении более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь африканцам, вынужденным покинуть свои дома.