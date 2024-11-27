Отправляющийся на покой с поста президента США Джо Байден расплакался на прощальном ужине в Белом доме. О сентиментальности лидера сообщает The Daily Mail.

Джо Байден заплакал. Видео © Х / JebraFaushay

Агентство отметило, что глаза Байдена намокли, когда его жена начала называть его заслуги на президентском посту.

«То, что я наблюдаю на протяжении более 40 лет, экстраординарно. То, что ты сделал за последние 40 лет, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», — рассказывала Джилл.

От пламенной речи супруги Джо растрогался и вытер слёзы платком. Ответить на слова Джилл он не смог.