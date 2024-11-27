Джо Байден расплакался на прощальном ужине в Белом доме
Отправляющийся на покой с поста президента США Джо Байден расплакался на прощальном ужине в Белом доме. О сентиментальности лидера сообщает The Daily Mail.
Джо Байден заплакал. Видео © Х / JebraFaushay
Агентство отметило, что глаза Байдена намокли, когда его жена начала называть его заслуги на президентском посту.
«То, что я наблюдаю на протяжении более 40 лет, экстраординарно. То, что ты сделал за последние 40 лет, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», — рассказывала Джилл.
От пламенной речи супруги Джо растрогался и вытер слёзы платком. Ответить на слова Джилл он не смог.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников отметил, что уходящая в закат администрация пока ещё действующего президента страны Джо Байдена может до предела накалить обстановку до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Инаугурация нового лидера запланирована на январь 2025 года.
Х / JebraFaushay