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27 ноября, 07:19

Джо Байден расплакался на прощальном ужине в Белом доме

Отправляющийся на покой с поста президента США Джо Байден расплакался на прощальном ужине в Белом доме. О сентиментальности лидера сообщает The Daily Mail.

Джо Байден заплакал. Видео © Х / JebraFaushay

Агентство отметило, что глаза Байдена намокли, когда его жена начала называть его заслуги на президентском посту.

«То, что я наблюдаю на протяжении более 40 лет, экстраординарно. То, что ты сделал за последние 40 лет, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», — рассказывала Джилл.

От пламенной речи супруги Джо растрогался и вытер слёзы платком. Ответить на слова Джилл он не смог.

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Ещё $8 млрд: Байден не хочет оставлять агонизирующую Украину без прощального подарка

Ранее глава ФСБ Александр Бортников отметил, что уходящая в закат администрация пока ещё действующего президента страны Джо Байдена может до предела накалить обстановку до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Инаугурация нового лидера запланирована на январь 2025 года.

Обложка ©

Х / JebraFaushay

Николай Рюмин
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