Администрация уходящего президента США Джо Байдена делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине замедлиться, поэтому, выделяя новые пакеты помощи Киеву, она и дальше подливает масло в огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вместе с тем и эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах», — указал представитель Кремля.