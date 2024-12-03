Песков: Администрация Байдена не даёт конфликту на Украине замедлиться
Администрация уходящего президента США Джо Байдена делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине замедлиться, поэтому, выделяя новые пакеты помощи Киеву, она и дальше подливает масло в огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вместе с тем и эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах», — указал представитель Кремля.
Напомним, ранее Госдеп объявил, что Украина получит от США ещё один пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Поставка пройдёт через механизм PDA, то есть напрямую со складов Пентагона.
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