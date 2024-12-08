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7 декабря, 21:42

Пентагон раскрыл содержимое пакета военной помощи Киеву почти на миллиард долларов

Пентагон подтвердил выделение Украине пакета военной помощи на $988 млн

Министерство обороны США подтвердило выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.

Кроме того, в пакет войдёт оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. Новая помощь Киеву выделена по линии инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая подразумевает закупку оружия у американских производителей.

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Ранее стало известно, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам дальнобойных ракет Киеву на 20 декабря. На встрече будет обсуждаться решение США и Британии об ударах ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь российской территории.

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army.mil

Артур Лапсаков
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