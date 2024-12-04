Небензя: РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам дальнобойных ракет Киеву
Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 20 декабря для обсуждения ситуации вокруг украинского кризиса. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на встрече будет обсуждаться решение США и Британии об ударах ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь российской территории.
«Очевидно, что Соединённые Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет (О якобы похищенных украинских детях. — прим. Life.ru.) из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта», — заявил Небензя на текущем заседании Совета.
Тем не менее, он отметил, что Россия намерена поднять эти вопросы на отдельном запрошенном заседании 20 декабря, чтобы вынести на обсуждение усилия западных стран, усугубляющие конфликт и расширяющие его географию.
Как сообщал Life.ru, в середине ноября Киев получил от действующего президента США Джо Байдена разрешение использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью этих ракет. Позже украинские войска нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. ВС РФ ответили на это ударом новейшего ракетного комплекса «Орешник».