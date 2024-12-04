Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 20 декабря для обсуждения ситуации вокруг украинского кризиса. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на встрече будет обсуждаться решение США и Британии об ударах ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь российской территории.

«Очевидно, что Соединённые Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет (О якобы похищенных украинских детях. — прим. Life.ru.) из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта», — заявил Небензя на текущем заседании Совета.