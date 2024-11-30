Армия России разбомбила ж/д состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow из Румынии

Армия России нанесла удары по железной дороге в Ильичёвске (Черноморске), где в тот момент проходил состав с западным оружием. Об ударе в районе одного из крупнейших портов Украины у себя в телеграм-канале рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

«Это не совсем в порт. Это именно по ж/д вeтке, которая в него заходит. Попадание было хорошее, но последствия в ближайшей перспективе устранимы», — рассказал представитель сопротивления.

После попадания громыхало ещё около получаса, а зарево от пламени виднелось даже из Одессы, сообщил Лебедев. По предварительной информации, в составе шли ракеты ATACMS и Storm Shadow, привезённые из румынского порта Констанца.