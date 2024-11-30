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30 ноября, 08:16

Армия России разбомбила ж/д состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow из Румынии

Подполье: РФ разнесла ж/д состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow в Черноморске

Армия России нанесла удары по железной дороге в Ильичёвске (Черноморске), где в тот момент проходил состав с западным оружием. Об ударе в районе одного из крупнейших портов Украины у себя в телеграм-канале рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

«Это не совсем в порт. Это именно по ж/д вeтке, которая в него заходит. Попадание было хорошее, но последствия в ближайшей перспективе устранимы», — рассказал представитель сопротивления.

После попадания громыхало ещё около получаса, а зарево от пламени виднелось даже из Одессы, сообщил Лебедев. По предварительной информации, в составе шли ракеты ATACMS и Storm Shadow, привезённые из румынского порта Констанца.

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Ранее Минобороны отчиталось об одном массированном и 32 групповых ударах по целям на территории Украины. ВС РФ атаковали военные аэродромы, места хранения и сборки БПЛА и катеров, склады с боеприпасами и места дислокации солдат.

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VK / Минобороны РФ

Владимир Озеров
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