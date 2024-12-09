Министр обороны Украины отчитался о ситуации на фронте перед Пентагоном
Министр обороны Украины Умеров отчитался перед главой Пентагона Остином
Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram.
«Мы подробно рассмотрели развитие событий и основные вызовы, с которыми сталкиваются наши силы обороны. (...) Министр Остин подтвердил готовность США предоставлять Украине все необходимое для эффективной борьбы», — говорится в сообщении министрества.
Кроме того, министры обсудили позиции перед предстоящим заседанием контактной группы «Рамштайн».
Ранее Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця», но пойдёт ли об этом речь на встрече с Пентагоном, неизвестно.
ТАСС / EPA / Ida Marie Odgaard