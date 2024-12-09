Министр обороны Украины отчитался о ситуации на фронте перед Пентагоном

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram.

«Мы подробно рассмотрели развитие событий и основные вызовы, с которыми сталкиваются наши силы обороны. (...) Министр Остин подтвердил готовность США предоставлять Украине все необходимое для эффективной борьбы», — говорится в сообщении министрества.

Кроме того, министры обсудили позиции перед предстоящим заседанием контактной группы «Рамштайн».