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9 декабря, 10:31

Министр обороны Украины отчитался о ситуации на фронте перед Пентагоном

Министр обороны Украины Умеров отчитался перед главой Пентагона Остином

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram.

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«Мы подробно рассмотрели развитие событий и основные вызовы, с которыми сталкиваются наши силы обороны. (...) Министр Остин подтвердил готовность США предоставлять Украине все необходимое для эффективной борьбы», — говорится в сообщении министрества.

Кроме того, министры обсудили позиции перед предстоящим заседанием контактной группы «Рамштайн».

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Ранее Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця», но пойдёт ли об этом речь на встрече с Пентагоном, неизвестно.

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ТАСС / EPA / Ida Marie Odgaard

Марина Фещенко
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