«Орешник» (ракета)
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4 декабря, 11:16

Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця»

Серийное производство дронов «Паляниця» началось на Украине. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Как уточняет телеграм-канал «Политика страны», производство осуществляется государством и частной компанией.

Вместо классического винта корпус аппарата оснащён реактивным двигателем, марку которого пока распознать сложно из-за того, что обломки сильно обгорели. Однако специалисты уверены, что это именно «Паляниця». Размер БПЛА — 3,5 на 2,5 метра. Он может развивать скорость до 500 километров в час, его боевая часть весит от 100 килограммов, а дальность полёта составляет 700 километров.

Напомним, в августе этого года Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска впервые применили против России новую ракету «Паляниця». Главарь киевского режима не уточнил, какой именно объект был атакован и на каком участке фронта. Позже украинские СМИ писали, что дрон якобы был применён для удара по Крыму.

Трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском
Трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском
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Никита Никонов
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