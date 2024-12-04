Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця»

Серийное производство дронов «Паляниця» началось на Украине. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Как уточняет телеграм-канал «Политика страны», производство осуществляется государством и частной компанией.

Вместо классического винта корпус аппарата оснащён реактивным двигателем, марку которого пока распознать сложно из-за того, что обломки сильно обгорели. Однако специалисты уверены, что это именно «Паляниця». Размер БПЛА — 3,5 на 2,5 метра. Он может развивать скорость до 500 километров в час, его боевая часть весит от 100 килограммов, а дальность полёта составляет 700 километров.