Превзойти российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» не способен даже противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи от западных союзников. Как оказалось, броня западных современных танков недостаточно прочная. К такому выводу пришёл автор статьи для журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, назвав его «убийцей танков».

«ПТРК «Корнет» — это лучшая в российских вооружённых силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у »Корнета« 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой», — говорится в статье.

Также автор материала отметил, что поставляемые Западом танки на Украину уязвимы перед российским ПТРК, это в особенности применимо к американским Abrams. Их ракета «Корнет» с тандемной боевой частью с лёгкостью пробивает и уничтожает, предупредил он, заметив, что каждый нанесённый удар, наносит по ВСУ несоизмеримо большой урон по сравнению с успешно проведённой атакой Javelin.

«Сейчас они (ВС России. — прим. Life.ru) полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит. Таким образом, «Корнет» со своей ударной силой одерживает верх», — резюмирует автор.