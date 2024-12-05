ВС России уничтожили три танка Leopard ВСУ за сутки в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО уничтожили три танка Leopard за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 5 декабря.
Два танка и до 210 военных ВСУ потеряли в зоне действия группировки российских войск «Восток». Бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область), а также отразили восемь контратак. При этом потери противника составили до 210 военных, два танка Leopard немецкого производства, БТР, произведённая в США ББМ MaxxPro, 155-мм САУ Caesar, изготовленная во Франции, и два автомобиля.
Ещё один «Леопард» и до 560 военных потеряли ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». В результате отражения шести контратак противника, украинские войска лишились двух ББМ, двух БТР М113, двух 155-мм гаубиц М198 американского производства и 105-мм орудия L-119, сделанного в Британии, а также восьми автомобилей. Кроме того, были поражены две станции РЭБ «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.
ТАСС / dpa