Российские военные в зоне СВО уничтожили три танка Leopard за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 5 декабря.

Два танка и до 210 военных ВСУ потеряли в зоне действия группировки российских войск «Восток». Бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область), а также отразили восемь контратак. При этом потери противника составили до 210 военных, два танка Leopard немецкого производства, БТР, произведённая в США ББМ MaxxPro, 155-мм САУ Caesar, изготовленная во Франции, и два автомобиля.