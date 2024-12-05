В зоне СВО ликвидирован примкнувший к украинской армии музыкант Юрий Мелофон
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Украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон, воевавший в рядах ВСУ, ликвидирован во время выполнения боевого задания на фронте. Ему было 39 лет. О его смерти сообщила в запрещённой соцсети украинская певица Лавика (Любовь Юнак).
Она рассказала, что Мелофон сперва был добровольцем, помогавшим украинской армии, а уже затем подпал под призыв.
Мелофон — далеко не первая украинская знаменитость, для которой вступление в ВСУ закончилось гибелью. Ранее ведущий артист Национальной академической капеллы «Думка» Игорь Воронка, примкнувший к ВСУ, тоже погиб на фронте.