В зоне СВО ликвидирован примкнувший к украинской армии музыкант Юрий Мелофон

Украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон, воевавший в рядах ВСУ, ликвидирован во время выполнения боевого задания на фронте. Ему было 39 лет. О его смерти сообщила в запрещённой соцсети украинская певица Лавика (Любовь Юнак).

Она рассказала, что Мелофон сперва был добровольцем, помогавшим украинской армии, а уже затем подпал под призыв.