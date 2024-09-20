Разбитую горем вдову ужаснуло видео с плясками погибшего в бою мужа в сценке «Квартала 95»

Вдова погибшего военнослужащего ВСУ Юрия Назаренко Наталья обомлела, когда увидела, как актёры «Квартала 95» на сцене задорно пританцовывают и поют весёлую песенку на фоне видео с её мужем. В соцсетях разбитая горем женщина обрушилась с критикой на студию, поскольку не давала студии разрешение использовать эти материалы.

«Квартал 95» веселится на фоне погибшего солдата. Видео © Telegram / Политика страны

«Когда увидела эти пляски, моё сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих двоих людей уже нет в живых. Считает ли «Квартал 95», что я, Остап (сын. — Прим. Life.ru) и семья Сашки (второго военного на видео. — Прим. Life.ru) тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать?» — возмущается вдова.

В номере актёры «Квартала» танцуют и поют частушки со строчками «Вот такой простой формат — автомат наш дипломат. Ведь не понимают слов других проклятые москали». На фоне танцуют украинские солдаты, один из которых был мужем Натальи.

Студия в ответ заявила, что видео с танцем военных использовалось, чтобы восславить «их героизм и смелость». После этого «Квартал» извинился перед женщиной и удалил видео со своего канала.

Отдельного внимания достойна реакция людей сидящих в зале. Режиссёры трансляции приложили уйму усилий, чтобы найти в зале улыбающихся, но, судя по выражению лиц большинства, смеяться им не очень-то хочется.