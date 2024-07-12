Примкнувший к ВСУ украинский оперный певец погиб на фронте
Open Opera Ukraine: Украинский оперный певец Игорь Воронка погиб на фронте
Украинский оперный певец Игорь Воронка. Обложка © Open Opera Ukraine
Ведущий артист Национальной академической капеллы "Думка" актёр Игорь Воронка, примкнувший к ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщает художественная платформа Open Opera Ukraine.
Уточняется, что Воронка был артистом капеллы с 2017 по 2022 год, после чего вступил в ряды ВСУ.
Воронка — далеко не первая украинская знаменитость, для которой вступление в ВСУ закончилось гибелью. Ранее подобная участь настигла 49-летнего актёра Василия Кухарского, принимавшего участие в съёмках сериала "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны".