Примкнувший к ВСУ украинский оперный певец погиб на фронте

Ведущий артист Национальной академической капеллы "Думка" актёр Игорь Воронка, примкнувший к ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщает художественная платформа Open Opera Ukraine.

Уточняется, что Воронка был артистом капеллы с 2017 по 2022 год, после чего вступил в ряды ВСУ.