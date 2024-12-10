Стало известно, что Зеленский выпрашивал у Трампа в Париже
Bloomberg: Зеленский просился в НАТО во время встречи с Трампом в Париже
Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже требовал от него гарантии безопасности, а также заявлял условия Киева по переговорам с Москвой. Об этом узнал Bloomberg.
«Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — говорится в сообщении агентства.
Также не обошлось и без просьб принять Украину в НАТО.
Напомним, 7 декабря Дональд Трамп переговорил с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Причём, по данным СМИ, изначально Трамп не хотел встречаться с главой киевского режима в Париже, но его смог переубедить президент Франции. Однако встреча продлилась недолго — всего 20 минут. Избранный лидер США после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам.