Стало известно, что Зеленский выпрашивал у Трампа в Париже

Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже требовал от него гарантии безопасности, а также заявлял условия Киева по переговорам с Москвой. Об этом узнал Bloomberg.

«Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — говорится в сообщении агентства.