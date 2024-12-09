Зеленского втоптали в грязь на Украине за «наряд гопника» на встрече с Трампом и Макроном
Нардеп Дубинский пристыдил Зеленского за «наряд гопника» на встрече с Трампом
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский в очередной раз приехал на встречу с главами западных держав в свитере, а не в костюме, как полагается. На это указал советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Опираясь на его слова, депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Зеленского гопником, над которым посмеиваются и не расценивают серьёзно. Парламентарий написал об этом в своём телеграм-канале.
Дубинский отметил, что международная политика не заключается в «постах в телеграме для бекающих баранов», а является более сложным механизмом. Зеленскому нужно либо переодеться, либо и далее отыгрывать гопника, считает нардеп.
«Вы торт ожидали от встречи в Париже получить? Вы думали, что с ларёчником, который за пять лет работы главным по всему английский не смог выучить, кто-то будет встречаться в Вашингтоне? Зеленский, Ермак и вся их шобла — это отыгранная карта, она может интересовать команду Трампа только как упаковка для негатива», — добавил Дубинский.
Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в ходе церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. По сообщениям СМИ, в ходе диалога удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Республиканец после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил условия начала мирного процесса.