Зеленского втоптали в грязь на Украине за «наряд гопника» на встрече с Трампом и Макроном

Владимир Зеленский в очередной раз приехал на встречу с главами западных держав в свитере, а не в костюме, как полагается. На это указал советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Опираясь на его слова, депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Зеленского гопником, над которым посмеиваются и не расценивают серьёзно. Парламентарий написал об этом в своём телеграм-канале.

Дубинский отметил, что международная политика не заключается в «постах в телеграме для бекающих баранов», а является более сложным механизмом. Зеленскому нужно либо переодеться, либо и далее отыгрывать гопника, считает нардеп.

«Вы торт ожидали от встречи в Париже получить? Вы думали, что с ларёчником, который за пять лет работы главным по всему английский не смог выучить, кто-то будет встречаться в Вашингтоне? Зеленский, Ермак и вся их шобла — это отыгранная карта, она может интересовать команду Трампа только как упаковка для негатива», — добавил Дубинский.