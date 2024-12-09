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Регион
9 декабря, 14:23

Зеленский помечтал о принуждении России к миру с позиции силы

Зеленский призвал кандидата в канцлеры Мерца принудить РФ к миру с позиции силы

На встрече с кандидатом в канцлеры Германии и главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией можно разрешить только через принуждение к миру с позиций силы. В связи с этим он вновь обратился с просьбой пригласить Украину в НАТО.

«Дипломатическое разрешение войны, безусловно, поможет сохранить множество жизней, что является нашим приоритетом», — отметил главарь киевского режима, отвечая на вопрос журналистов о возможности заморозки боевых действий.

Он подчеркнул, что, по его мнению, «Россию можно заставить действовать только силой», добавив, что «Украина будет сильной только тогда, когда она сильна на поле боя — с мощной армией и необходимым пакетом оружия, включая дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow и Scalp».

Зеленский позвонит Байдену, потому что клянчить приглашение в НАТО у Трампа — «бессмысленно»
Зеленский позвонит Байдену, потому что клянчить приглашение в НАТО у Трампа — «бессмысленно»

Ранее Зеленский отметил критическую важность для Украины получения гарантий безопасности и дальнейших шагов по приглашению в НАТО. Он сообщил о планах в ближайшее время провести разговор с действующим президентом США Джо Байденом для обсуждения вопроса о вступлении в НАТО. Кроме того, он упомянул предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении войск союзников на территории Украины в качестве меры безопасности до вступления в НАТО.

Обложка ©

AP Photo/Efrem Lukatsk/ТАСС

Марина Фещенко
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