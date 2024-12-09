На встрече с кандидатом в канцлеры Германии и главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией можно разрешить только через принуждение к миру с позиций силы. В связи с этим он вновь обратился с просьбой пригласить Украину в НАТО.

«Дипломатическое разрешение войны, безусловно, поможет сохранить множество жизней, что является нашим приоритетом», — отметил главарь киевского режима, отвечая на вопрос журналистов о возможности заморозки боевых действий.

Он подчеркнул, что, по его мнению, «Россию можно заставить действовать только силой», добавив, что «Украина будет сильной только тогда, когда она сильна на поле боя — с мощной армией и необходимым пакетом оружия, включая дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow и Scalp».