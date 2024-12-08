На Украине мобилизация показала себя как абсолютно непредсказуемый процесс, так как в основном военкомы «охотятся» на мужчин в возрасте, что в свою очередь приводит к низкому качеству боевой подготовки солдат ВСУ. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Призыв... подчёркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию на условиях анонимности украинские командиры, чаще всего в военкоматах оказываются пенсионеры, а также лица с хроническими заболеваниями, с ними очень трудно проводить даже минимальный уровень тренировок на полигонах. Сейчас все бригады ВСУ, находящиеся на передовой, испытывают дефицит личного состава, который просто некем пополнить, отмечается в статье.