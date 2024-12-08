Украину уличили в отправке на фронт пенсионеров и хронических больных
NYT: Мобилизация на Украине превратилась в непредсказуемую и несимметричную
На Украине мобилизация показала себя как абсолютно непредсказуемый процесс, так как в основном военкомы «охотятся» на мужчин в возрасте, что в свою очередь приводит к низкому качеству боевой подготовки солдат ВСУ. Об этом пишет американская газета New York Times.
«Призыв... подчёркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин», — говорится в публикации.
Как рассказали изданию на условиях анонимности украинские командиры, чаще всего в военкоматах оказываются пенсионеры, а также лица с хроническими заболеваниями, с ними очень трудно проводить даже минимальный уровень тренировок на полигонах. Сейчас все бригады ВСУ, находящиеся на передовой, испытывают дефицит личного состава, который просто некем пополнить, отмечается в статье.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то ВСУ истощатся. Это может подтолкнуть Киев к снижению мобилизационного порога до 18 лет, полагает представитель Кремля.
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