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Регион
8 декабря, 16:42

Украину уличили в отправке на фронт пенсионеров и хронических больных

NYT: Мобилизация на Украине превратилась в непредсказуемую и несимметричную

На Украине мобилизация показала себя как абсолютно непредсказуемый процесс, так как в основном военкомы «охотятся» на мужчин в возрасте, что в свою очередь приводит к низкому качеству боевой подготовки солдат ВСУ. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Призыв... подчёркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию на условиях анонимности украинские командиры, чаще всего в военкоматах оказываются пенсионеры, а также лица с хроническими заболеваниями, с ними очень трудно проводить даже минимальный уровень тренировок на полигонах. Сейчас все бригады ВСУ, находящиеся на передовой, испытывают дефицит личного состава, который просто некем пополнить, отмечается в статье.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то ВСУ истощатся. Это может подтолкнуть Киев к снижению мобилизационного порога до 18 лет, полагает представитель Кремля.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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