На Украине заявили о первом шаге к мобилизации женщин
Нардеп Разумков: Рада сделала первый шаг к мобилизации женщин
Верховная рада Украины уже сделала первый шаг для мобилизации женщин, заявил нардеп Дмитрий Разумков. Согласно новому законопроекту гражданки страны с базовой военной подготовкой автоматически становятся на военный учёт и могут быть мобилизованы. Разумков предложил убрать эту норму, передаёт газета «Страна».
Законопроект был принят в первом чтении 3 декабря. Согласно его положениям, женщины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и возрасту, а также захотевшие пройти базовую военную службу, будут зачисляться на военный учёт призывников перед началом службы. После завершения базовой военной службы они будут становиться на учёт как военнообязанные.
Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной рады считает постановку женщин на учёт до прохождения базовой военной службы нецелесообразным. Юристы отмечают, что это противоречит сути военного учёта, который рассматривается как мобилизационный ресурс страны. Также подчёркивается, что военная служба для женщин, даже в условиях военного положения, остаётся добровольной, и изменения в учёте могут негативно сказаться на показателях мобилизационной способности.
Ранее в ДНР оценили заявления Киева о «могилизации» украинок. По словам главы республики Дениса Пушилина, Киев прощупывает общественное мнение на этот счёт. Также Life.ru писал, что депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что при достаточном количестве вооружения Владимир Зеленский начнёт отправлять в армию всех украинцев с 18 лет. Пока что понижение порога призывного возраста не наступает из-за недостаточного количества вооружения.
Shutterstock / FOTODOM / Rotozey