На Украине заявили о первом шаге к мобилизации женщин

Верховная рада Украины уже сделала первый шаг для мобилизации женщин, заявил нардеп Дмитрий Разумков. Согласно новому законопроекту гражданки страны с базовой военной подготовкой автоматически становятся на военный учёт и могут быть мобилизованы. Разумков предложил убрать эту норму, передаёт газета «Страна».

Законопроект был принят в первом чтении 3 декабря. Согласно его положениям, женщины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и возрасту, а также захотевшие пройти базовую военную службу, будут зачисляться на военный учёт призывников перед началом службы. После завершения базовой военной службы они будут становиться на учёт как военнообязанные.