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5 декабря, 05:17

«Морально отвратительный»: В Европе возмутились словами Блинкена о мобилизации на Украине

Журналист Боуз выразил негодование из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ирландский журналист Чей Боуз пристыдил госсекретаря США Энтони Блинкена за призыв к мобилизации вчерашних школьников на Украине. Свое обращение он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

«Морально отвратительный Блинкен призвал Зеленского мобилизовать молодых украинцев на смерть за НАТО. Сколько ещё должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?» — возмутился Боуз.

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Напомним, недавно Энтони Блинкен назвал сегодняшний вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим. Он уверен, что лидерам киевского режима необходимо принять сложное и необходимое решение. Фронт не может держаться на оружии и деньгах, там нужны люди, заключил политик. Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя считает, что скоро Киев начнёт мобилизовывать даже детей.

Николай Рюмин
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